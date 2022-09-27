Квагахия Нестор Григорьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКвагахия Нестор Григорьевич

Квагахия Нестор Григорьевич

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Квагахия Нестор Григорьевич
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Кавказское нам., Кутаисская губерния, Сухумский округ, Окумское

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.