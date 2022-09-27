Михалинов Петр Петров — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМихалинов Петр Петров

Михалинов Петр Петров

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Михалинов Петр Петров
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Екатеринославская губерния, Александровский уезд, Туркеновской

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.