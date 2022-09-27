Скерпан Архип Георг. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСкерпан Архип Георг.

Скерпан Архип Георг.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Скерпан Архип Георг.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Бессарабская губерния, Белецкий уезд, Слободзянской

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.