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Трубайчук Матвей Иванович

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Трубайчук Матвей Иванович
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Киевское генерал-губернаторство, Подольская губерния, Проскуровский уезд, Кузьминской

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