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Пасичный Григ. Филип.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Пасичный Григ. Филип.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Херсонская губерния, Елисаветградский уезд, Хмелевская

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