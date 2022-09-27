Коныш Митроф. Фрол. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКоныш Митроф. Фрол.

Коныш Митроф. Фрол.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Коныш Митроф. Фрол.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Черниговская губерния, Черниговский уезд, с. Чеморейки

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.