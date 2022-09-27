Еремин Никол. Ефим. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЕремин Никол. Ефим.

Еремин Никол. Ефим.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Еремин Никол. Ефим.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Новгородская губерния, Новгородский уезд, Бронницкой.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.