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Сорока Никол. Федор.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Сорока Никол. Федор.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Минская губерния, Борисовский уезд, Краснолукской.

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