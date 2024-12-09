Федоренко Авксентий Дмитриевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиФедоренко Авксентий Дмитриевич

Федоренко Авксентий Дмитриевич

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Федоренко Авксентий Дмитриевич
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Полтавская губерния, Прилукский уезд, Иванковской, с. Иванково

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.