Фрусман Готл. Готл. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиФрусман Готл. Готл.

Фрусман Готл. Готл.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Фрусман Готл. Готл.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Херсонская губерния, Одесский уезд, колония Вильгельмсталь

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.