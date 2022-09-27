Курганов Михаил Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКурганов Михаил Михайлович

Курганов Михаил Михайлович

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Курганов Михаил Михайлович
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Симбирская губерния, Алатырский уезд, Сыресевской,д.Турусино

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.