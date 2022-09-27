Новиков Харит. Тарас. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиНовиков Харит. Тарас.

Новиков Харит. Тарас.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Новиков Харит. Тарас.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Харьковская губерния, Волчанский уезд, Волоховской

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.