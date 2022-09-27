Гаранин Ив. Осип. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГаранин Ив. Осип.

Гаранин Ив. Осип.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Гаранин Ив. Осип.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Владимирская губерния, Покровский уезд, Копинской

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.