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Фоменко Вас. Дан.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Фоменко Вас. Дан.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Екатеринославская губерния, Мариупольский уезд, с. Кирилловки

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