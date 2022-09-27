Ярошенко Як. Куз. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЯрошенко Як. Куз.

Ярошенко Як. Куз.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Ярошенко Як. Куз.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Харьковская губерния, Лебединский уезд, Ольшанской

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.