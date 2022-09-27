Пригаев Егор Влад. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПригаев Егор Влад.

Пригаев Егор Влад.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Пригаев Егор Влад.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Курская губерния, Обоянский уезд, Обоянской.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.