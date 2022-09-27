Петров Владим Дм. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПетров Владим Дм.

Петров Владим Дм.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Петров Владим Дм.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Харьковская губерния, Купянский уезд, Купянской

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.