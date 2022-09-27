Скрыпник Степ. Кондр. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСкрыпник Степ. Кондр.

Скрыпник Степ. Кондр.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Скрыпник Степ. Кондр.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Херсонская губерния, Александрийский уезд, с.Вечеслав

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.