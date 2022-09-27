Миняев Петр Ив. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМиняев Петр Ив.

Миняев Петр Ив.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Миняев Петр Ив.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Тверская губерния, Старицкий уезд, Емельяновской

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.