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Фомин Яков Егор.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Фомин Яков Егор.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Саратовская губерния, Аткарский уезд, Голицинской

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