Хоменко Карп Яков. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиХоменко Карп Яков.

Хоменко Карп Яков.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Хоменко Карп Яков.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Полтавская губерния, Золотоношский уезд, Чернобаев. Мал.-Конон.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.