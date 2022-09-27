Целхелашвили Иван Соломонов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЦелхелашвили Иван Соломонов

Целхелашвили Иван Соломонов

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Целхелашвили Иван Соломонов
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Кавказское нам., Тифлисская губерния, Тионетский уезд

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.