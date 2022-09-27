Борозденко Илья Дем. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБорозденко Илья Дем.

Борозденко Илья Дем.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Борозденко Илья Дем.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Херсонская губерния, Александрийский уезд, Красносельская д.Красное Село

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.