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Евлампиев Николай Ефремов

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Евлампиев Николай Ефремов
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Нижегородская губерния, Нижегородский уезд, Таможниковская

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