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Базизов Гарыфула Насыбули

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Базизов Гарыфула Насыбули
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Самарская губерния, Бугульминский уезд, Кряжлинской, с. Кряж.

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