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Абрашин Яков Ром.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Абрашин Яков Ром.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Тульская губерния, Ефремовский уезд, Орловской, д. Нагишева

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