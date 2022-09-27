Полянкин Степ. Ильич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПолянкин Степ. Ильич

Полянкин Степ. Ильич

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Полянкин Степ. Ильич
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Рязанская губерния, Раненбурский уезд, с. Пак.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.