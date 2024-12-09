Лисенко Иосиф. Феоктист. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЛисенко Иосиф. Феоктист.

Лисенко Иосиф. Феоктист.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Лисенко Иосиф. Феоктист.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Екатеринославская губерния, Новомосковский уезд, Петриковск., с. Петриков.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.