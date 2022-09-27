Карп Вас. Тарас. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКарп Вас. Тарас.

Карп Вас. Тарас.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Карп Вас. Тарас.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Бессарабская губерния, Оргеевский уезд, Телепештской

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.