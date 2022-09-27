Сергеев Тим. Макс. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСергеев Тим. Макс.

Сергеев Тим. Макс.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Сергеев Тим. Макс.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Томская губерния, Бийский уезд, Зубовск. Новотронц. уч.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.