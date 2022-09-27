Чайкин Григ. Герас. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЧайкин Григ. Герас.

Чайкин Григ. Герас.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Чайкин Григ. Герас.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Рязанская губерния, Ряжский уезд, Кораблинской

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.