Ефимов Никол. Филип. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЕфимов Никол. Филип.

Ефимов Никол. Филип.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Ефимов Никол. Филип.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Новгородская губерния, Новгородский уезд, Медведской д. Закидье.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.