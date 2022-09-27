Темнодонежнин Иван Николаев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТемнодонежнин Иван Николаев

Темнодонежнин Иван Николаев

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Темнодонежнин Иван Николаев
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Нижегородская губерния, Семёновский уезд, Кавтауровской

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.