Гундов Александр Федор. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГундов Александр Федор.

Гундов Александр Федор.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Гундов Александр Федор.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Пензенская губерния, Городищенский уезд, Аришкинской

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.