Симонов Род. Тим. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСимонов Род. Тим.

Симонов Род. Тим.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Симонов Род. Тим.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Московская губерния, Богородский уезд, Дороховской

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close