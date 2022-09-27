Ковшель Бронисл. Стан. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКовшель Бронисл. Стан.

Ковшель Бронисл. Стан.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Ковшель Бронисл. Стан.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Курляндская губерния, Иллукстский уезд, д. Ницголь

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close