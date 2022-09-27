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Страхов Александр

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Страхов Александр
Источник
Информация на 1914.svrt.ru

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Дата рождения
Дата смерти
Место рождения
15.02.1879 ст.
Неизвестно
Сухиничи, Сухиничский муниципальный район, Калужская область

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