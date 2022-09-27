Попов Нестор Осип. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПопов Нестор Осип.

Попов Нестор Осип.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Попов Нестор Осип.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Пермская губерния, Шадринский уезд

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.