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Фомин Никол. Васил.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Фомин Никол. Васил.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Владимирская губерния, Муромский уезд, Федорцовской

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