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Погорелый Ант. Парф.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Погорелый Ант. Парф.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Херсонская губерния, Херсонский уезд, Калужская с.Ново-Павловка

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