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Стороженко Алексей

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Стороженко Алексей
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Томская губерния, Бийский уезд, Каталдинской, с. Катал.

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