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Гришин Матвей Осипов

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Гришин Матвей Осипов
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Нижегородская губерния, Нижегородский уезд, Елховская, д.Горемыкино

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