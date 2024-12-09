Ларин Пав. Ларион. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЛарин Пав. Ларион.

Ларин Пав. Ларион.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Ларин Пав. Ларион.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Томская губерния, Барнаульский уезд, Ребрихин., с. Ребрих.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.