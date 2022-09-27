Костерин Иван Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКостерин Иван Петрович

Костерин Иван Петрович

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Костерин Иван Петрович
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Саратовская губерния, Кузнецкий уезд, Анненковская

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.