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Шехов Василий Лазаревич

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Шехов Василий Лазаревич
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Смоленская губерния, Дорогобужский уезд, Воляковская

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