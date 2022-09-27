Зюська Антон Степан. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЗюська Антон Степан.

Зюська Антон Степан.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Зюська Антон Степан.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Черниговская губерния, Суражский уезд

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.