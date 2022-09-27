Бакша Петр Федор. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБакша Петр Федор.

Бакша Петр Федор.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Бакша Петр Федор.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Таврическая губерния, Днепровский уезд, Албаской, с. Албас.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.