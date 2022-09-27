Фрущ Степ. Егор. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиФрущ Степ. Егор.

Фрущ Степ. Егор.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Фрущ Степ. Егор.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Херсонская губерния, Александрийский уезд, Александровская д.Мало-Александровка

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.