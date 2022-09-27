Королев Вас. Никол. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКоролев Вас. Никол.

Королев Вас. Никол.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Королев Вас. Никол.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Рязанская губерния, Данковский уезд, Ведиовской

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.