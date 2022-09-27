Лебедев Сергей Петр. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЛебедев Сергей Петр.

Лебедев Сергей Петр.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Лебедев Сергей Петр.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Тверская губерния, Бежецкий уезд, Беляницкой

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.